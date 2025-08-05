Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Bartın'da

Bartın'da "Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Nurtaç Arslan başkanlığında Valilik 15 Temmuz Şehitleri Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, orman yangınları ve boğulma olaylarına karşı alınan, alınacak tedbirler görüşüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Müftülüğü ve Bartın Belediyesi yetkilileri, bu kapsamda bilgilendirici sunum yaptı.

Vali Arslan, yangın çıkma ihtimali yüksek yerlerde etkin önlemlerin alınması, sorumlu kurumların müdahaleye hazır bulunması, devriye zamanlarının sıklaştırılması, izleme ve gözlem faaliyetinin artırılması ile denizlerde dip akıntısına bağlı olarak meydana gelebilecek boğulmaların önlenmesi amacıyla denetimlerin artırılması talimatı verdi.

Alınacak küçük önlemlerin büyük felaketlerin önlenmesinde etkili olacağını ifade eden Arslan, vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olmasını, meydana gelebilecek olumsuz durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasını istedi.

Toplantıya Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Yavuz Daylak ile vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili birim amirleri katıldı.