Güzelbahçe'de Balıkçılara Ceza

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, balıkçı barınakları ve perakende satış noktalarındaki denetimlerde 3 işletme ve 15 balıkçı teknesine 1 milyon 246 bin lira para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekiplerince, Güzelbahçe'deki balıkçı barınakları ve perakende satış noktaları denetlendi.

Denetimlerde, "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu"na aykırı faaliyette bulunduğu belirlenen 3 işletmeye ve 15 balıkçı teknesi sahibine 1 milyon 246 bin lira idari para cezası verildi.

Ayrıca, mevzuata aykırı bulundurulduğu tespit edilen 49 kilo 280 gram su ürününe de el konuldu.