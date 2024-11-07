Güzeldere Şelalesi Sonbaharda Büyülüyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, ziyaretçilerini sonbahar renkleri arasında ağırlıyor.
Güzeldere köyünde bulunan ve 130 metre yükseklikten akan şelaleyi saran köknar ve çınar ağaçları, sonbaharın renklerine büründü.
Sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarının hakim olduğu tabiat parkı, güzel görüntü oluşturdu.
Ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı sunan tabiat parkı, foto safari yapanların da gözde mekanları arasında yer alıyor.
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