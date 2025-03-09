Güzeldere Vadisi'nde Kış Güzelliği

Güzeldere Vadisi'ndeki menderesler böyle görüntüledi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Vadisi'ndeki menderesler, karlı görüntüsüyle seyrine tatminsiz görüntüler sunuyor.

Tatvan ilçesinde bulunan Güzeldere Menderesleri, doğa tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Kış aylarında karla kaplanan, bahar ve yaz aylarında ise yemyeşil bir örtüyle bezenen bu doğal güzellik, kendine hayran bırakıyor. Tatvan'a bağlı Güzeldere köyü yakınlarında yer alan ve kıvrımlı yapısıyla göz kamaştıran menderesler, özellikle havadan görüntülendiğinde kartpostallık manzaralar sunuyor. Bitlis ve çevre illerden çok sayıda fotoğrafçı, doğasever ve gezgin, bu eşsiz doğa harikasını görmek için bölgeye akın ediyor. Bembeyaz kar örtüsünün arasından süzülen menderes kıvrımlarının oluşturduğu kış güzelliği havadan dron ile görüntülendi. Bölgeye gelen doğaseverler ve fotoğrafçılar, bölgenin doğal güzelliklerini fotoğrafladı.

Bölgenin turizm potansiyeline dikkat çeken ziyaretçiler, Güzeldere Mendereslerinin doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık ve kampçılık için harika bir alan sunduğunu kaydederek, doğaseverleri bu güzelliği keşfetmeye davet etti.