GWM, Malezya'da Haval H6 Hibrit Aracını Tanıttı

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KUALA LUMPUR, 10 Ekim (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Great Wall Motor (GWM), Malezya pazarında satışa sunacağı Haval H6 hibrit elektrikli aracını tanıttı.

GWM'den Çarşamba günü yapılan açıklamada, gelişmiş hibrit teknolojisine sahip olan C segmenti spor kullanımlı aracın (SUV) fiyatının 139.800 Malezya ringgiti (32.637 ABD doları) olduğu belirtildi.

Uyarlanabilir seyir kontrolü, şerit takip asistanı, trafik işareti tanıma ve kör nokta tespitiyle şerit değiştirme asistanı özelliklerine sahip araçta L2 Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi bulunuyor.

GWM Uluslararası Başkan Yardımcısı James Yang, "Sürdürülebilirlik, performans ve güvenliğe önem veren modern sürücülerin ihtiyaçlarını karşılayan, teknolojik olarak gelişmiş bu aracı tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. GWM'nin Haval H6 hibrit elektrikli aracının, uygun fiyatlı SUV arayanlar için ideal bir seçenek olacağına inanıyoruz" dedi.

Temmuz 2022'de Malezya'da bağlı şirketini kuran GWM, elektrikli araç modeli Ora Good Cat ve arazi aracı SUV modeli Tank 300 gibi araçları tanıttı.

Yerel olarak montajı gerçekleştirilen GWM Malezya'nın ilk Haval H6 hibrit elektrikli aracının, Eylül ayında Malakka'daki CKD tesisinde resmi olarak üretim hattından çıkmasıyla şirket, Malezya pazarındaki varlığını derinleştirme kararlılığını ortaya koydu.