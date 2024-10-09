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(ANKARA)- HABER-SEN, TRT'nin çalışanlarına tabi tuttuğu 'Go¨revde Yu¨kselme ve Unvan Degˆis¸ikligˆi Sınavı' ile ilgili "Talebimiz açık ve nettir. TRT'nin asli emekçilerine yaptıkları işin kadrosunun, amasız ve sınavsız verilmesidir. Arkadaşlarımız emeklerinin karşılığını alıncaya kadar da mücadelemiz devam edecek" açıklamasını yaptı.

HABER-SEN, TRT'nin dışarıdan bir üniversiteye yaptırdığı 'Go¨revde Yu¨kselme ve Unvan Degˆis¸ikligˆi Sınavı' ile ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Uzun yıllar aradan sonra 2020 yılında yapılan Go¨revde Yu¨kselme ve Unvan Degˆis¸ikligˆi Sınavı'nın dava su¨rec¸leri daha tamamlanmadan du¨zenlenen yeni sınav, TRT'ye ve emekc¸ilerine yakıs¸mayacak maddi ve teknik hatalarla dolu.

Son 22 yıldır, hic¸biri kurum ic¸inde yetis¸memis¸, dıs¸arıdan atanan liyakatsiz yo¨neticiler, kurumdaki emekc¸ilerin sorunlarını c¸o¨zmekten uzaklar, hatta c¸o¨zmek istemiyorlar!

Sendika olarak, yaptıgˆı is¸in kadrosunu alamayan ve du¨s¸u¨k maas¸larla c¸alıs¸tırılan yayın emekc¸ileri ic¸in defalarca skala c¸alıs¸ması yapılmasını talep ettik. Bu arkadas¸larımıza sınav yapılmadan yaptıkları is¸in kadrosunun verilmesi ic¸in go¨ru¨s¸meler yaptık, dosyalar hazırladık. Yo¨netimle birlikte c¸alıs¸maya talip olduk. Yo¨neticiler her seferinde c¸o¨zecegˆiz deyip, bildiklerini okudular, bu su¨reci daha da ic¸inden c¸ıkılmaz hale getirdiler. 20-30 yıldır yaptıkları is¸in kadrosu verilmeyen arkadas¸larımızı, bas¸tan savma sınavlarla oyalamaya devam ediyorlar.

"İşin uzmanlarını iş bilmez kurum yöneticileri sorgulayabilir mi?"

Neredeyse 30 yıldır yo¨netmenlik yapan, kameramanlık yapan, spikerlik, muhabirlik, produ¨kto¨rlu¨k, teknisyenlik yapan bu emekc¸ilerin bilgisini kim sınayabilir? U¨niversite, yu¨ksekokul bitirmis¸, kurumda yıllardır yaptıgˆı is¸in uzmanı olmus¸, yas¸ ortalaması 50'ler de olan emekc¸ileri; teknik konulardan uzak ve is¸ bilmez kurum yo¨neticileri sorgulayabilir mi? TRT'den ic¸eri girip emekc¸ilerin ne is¸ yaptıgˆını bilmeyen, paralar do¨kerek soru hazırlattıkları kis¸iler sorgulayabilir mi?

Cumartesi gu¨nu¨ yapılan Go¨revde Yu¨kselme ve Unvan Degˆis¸ikligˆi Sınavı'nın 2020'deki sınavdan tek farkı, bu kez kadın-erkek ayrı sınıflarda sınava girilmemis¸ olunmasıdır! Onun dıs¸ında ne soru kalitesi, ne soruların gu¨ncelligˆi, ne de yapılan is¸e ait soruların sorulmaması s¸ekli ile bir o¨nceki sınavın aynısıdır. I·nsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Mu¨du¨r Yardımcısı Osman Bilgin ve I·nsan Kaynakları Dairesi Bas¸kanı Zeki Koc¸'a sormak gerekir; bu sınavlar kurum imkanları ile yapılamaz mıydı? Kurumun Egˆitim Dairesi Bas¸kanlıgˆında soru hazırlayacak yeterlilikte kimse yok mu? Bu sınava giren yaklas¸ık 1496 kis¸i kendi cebinden toplamda 1.159.400 TL o¨demis¸ken, TRT u¨niversiteye ne kadar o¨deme yaptı? Hatalı soruların yeniden degˆerlendirilmesini isteyen emekc¸iler daha ne kadar para yatırmak zorunda kalacaklar. Ortada dumanı tu¨tmeyen bir sanayii olus¸mus¸tur! Emekc¸inin alın terini, halkın parasını c¸arc¸ur edemezsiniz!

Digˆer taraftan yine soruyoruz; Kuruma alınan O¨zel Hukuk Hu¨ku¨mlerine Tabi Personel yani O¨HT'lilere skala c¸alıs¸ması yapıp, kamu hizmeti yapan emekc¸ilere skala c¸alıs¸ması yapılmamasının nedeni nedir? Kurumda yu¨ksek maas¸larla c¸alıs¸tırılan ve liyakata uygun alınmayan O¨HT'lilere yaptıkları is¸lerin kadrosu sınavsız verilmis¸ken, asli kadrolar ic¸in sınav yapmanın amacı nedir? Kamu emekc¸isine bu mobbing neden yapılmaktadır? Bu kadrolar daha o¨nceleri de sınavsız verilmis¸tir. Mevzuat buna uygundur!

"Talebimiz nettir, TRT'nin asli emekçilerine yaptıkları işin kadrosunun sınavsız verilmesidir"

Ve bir kez daha hatırlatıyoruz! TRT Kamu Hizmeti yapmak üzere kurulmuştur. Halk için yayın yapan, halk tarafından finanse edilen ve halk tarafından kontrol edilmesi gereken bir kurumdur. Bu yüzden kamu hizmeti, sadece kadrolu kamu emekçileri ile yapılabilir. Liyakatsiz gelen yönetimler en fazla 5 yıl, 3 yıl bu kurumda kalabilir. Sizler gidersiniz ama TRT'nin asli emekçileri yine burada kalır.

Talebimiz açık ve nettir. TRT'nin asli emekçilerine yaptıkları işin kadrosunun, amasız ve sınavsız verilmesidir. Arkadaşlarımız emeklerinin karşılığını alıncaya kadar da mücadelemiz devam edecek."