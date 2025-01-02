Hablemitoğlu Davası'nda Yeni Gelişme - Son Dakika
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Hablemitoğlu Davası'nda Yeni Gelişme

Necip Hablemitoğlu'nun davasında şüphelilerin tespiti için Başsavcılığa yazı yazılmasına karar verildi.

02.01.2025 20:36
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(ANKARA) - Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katledilmesine ilişkin davanın bugün 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında, geçen ay dosyaya giren Hablemitoğlu'nun Atatürkçü Düşünce Derneği'nde (ADD) katıldığı konferansın görüntülerindeki şüphelilerin tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına karar verildi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de öldürülmesine ilişkin dava bugün görülmeye devam edildi. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin ile taraf avukatları hazır bulundu. Davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır  ile başka davadan hükümlü Enver Altaylı, cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluk hali ile diğer sanıklara uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 21 Nisan'da

Mahkeme ayrıca dosyaya geçen ay giren Hablemitoğlu'nun ölmeden önce katıldığı Atatürkçü Düşünce Derneği'nin konferansında yaptığı konuşmanın görüntülerindeki şüphelilerin tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma 21 Nisan'a ertelendi.

Kaynak: ANKA

Necip Hablemitoğlu, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Ankara, Hukuk, Suç, Son Dakika

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