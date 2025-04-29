Hac Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı - Son Dakika
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Hac Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Hac Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Diyanet'in düzenlediği törenle ilk hacı adayı kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

29.04.2025 18:59
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Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek ilk hacı adayı kafilesi, Esenboğa Havalimanı'nda dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Hac kafilesinin hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı Gidiş Terminali'nde düzenlenen törene, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assad Abu Al-Nasr, Ankara Valisi Vasip Şahin, hacı adayları ve yakınları katıldı.

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac yolculuğu boyunca sürekli Allah'tan kolaylık dilemek gerektiğini söyledi.

Meşakkatli olan hac yolculuğunu Suudi Arabistan ile imzalanan Mekke Yolu Projesi ile kolaylaştırdıklarını belirten Erbaş, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

"Diyanet olarak yurdunuza dönünceye kadar yanınızdayız"

Hacı adaylarına huzur ve huşu içinde ibadet yapmalarını tavsiye eden Erbaş, "Hac aynı zamanda sabırlı olmayı gerektiren bir ibadet, sabırlı olalım. Sizler sabrınızla, tahammülünüzle, metanetinizle, huşunuzla güzel bir hac yapıp döneceksiniz inşallah. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak şu andan itibaren yurdunuza, vatanınıza, yuvalarınıza dönünceye kadar sizin yanınızdayız." dedi.

Diyanetin 2023 ve 2024 yıllarında en iyi hac organizasyonu ödülünü aldığını anımsatan Erbaş, "Biliyorsunuz biz asker bir milletiz. Her şeyimizde asker gibi davranırız, yani disiplinli oluruz. İşimizi, ibadetimizi, haccımızı, umremizi düzgün yaparız, kurallara, prensiplere uyarız. Bizim milletimize bu yakışır. Dolayısıyla sizden beklentimiz kurallara uymanızdır." açıklamasını yaptı.

"Kabe'yi göreceğiz, var mı bundan daha güzel bir şey?"

Hacı adayı Kezban Çimen, AA muhabirine, kutsal topraklara gittiği için çok heyecanlı olduğunu belirterek, bir yandan mutlu bir yandan da hüzünlü olduğunu söyledi.

Fatma Ateş ise 15 sene sonra kurada ismi çıktığında çok heyecanlandığı dile getirerek, "Çok heyecanlandım, inanamadım. Her sene bekliyorsunuz çıkmıyor ya bu sene de çok umudum yoktu. Kurada ismim çıkınca da çok mutlu oldum. Rabb'im herkese nasip etsin. Peygamber Efendimizin ravzasını gireceğiz, Kabe'yi göreceğiz, var mı bundan daha güzel bir şey?" ifadelerini kullandı.

Adem Dutçu da kendisini en çok heyecanlandıran şeyin Hazreti Muhammed'in ocağına gitmek olduğunu belirtti.

Yasemin Aydoğmuş ise 14 yıl sonra hacca gideceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu kaydetti.

İlk kafiledeki 290 hacı adayı ve diyanet görevlileri, pasaport kontrolü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Ankara'dan toplam 6 bin 510 hacı adayı kutsal topraklara gidecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hac Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı - Son Dakika

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