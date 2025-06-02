Hac Medya Merkezi Tanıtıldı - Son Dakika
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Hac Medya Merkezi Tanıtıldı

02.06.2025 13:18
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Suudi Arabistan, Hac Medya Merkezi'nde 2025 Hac organizasyonuna dair yenilikleri tanıttı.

Suudi Arabistan Medya Bakanlığı, Suudi Vizyonu 2030 kapsamında "Hac Medya Merkezi" ile bakanlıklar ve özel kuruluşların hac faaliyetlerini tanıttı.

Hac 2025 organizasyonu için Suudi Arabistan'da bulunan medya mensuplarına, Hac Medya Merkezi gezdirildi.

Merkezde, medya sergisi, yayın stüdyoları, medya merkezi, canlı yayın araçları ve sanal basın merkezi hakkında bilgi verildi.

Hacılar için sağlanan yeniliklerin, Mekke ve Medine'deki mübarek alanların önemli projeleri ve yeniliklerinin anlatıldığı programda, hac döneminde alınan güvenlik önlemleri, güvenlik önlemlerinde hangi teknolojilerin kullanıldığı, ülkeye giriş sistemi, geleceğe yönelik teknolojik yenilikler, mübarek alanların çevre düzenlemesi ve iyileştirilmesi, sıcaklığın etkisinin azaltılması, hac yolunun soğutulması, ilk yardım hakkındaki çalışmalar ve yenilikler gösterildi.

Çalışmaların sadece hac döneminde değil bütün yılı kapsayacak şekilde planlandığını belirten yetkililer, özellikle Arafat, Müzdelife ve Mina gibi mübarek alanlarda çalışmaların kalıcı hale getirilmesine çaba gösterildiği bildirdi.

Öte yandan, turizmin gelişmesi için ziyaret edilecek yerlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verildi.

Hac Medya Merkezi'nde, İçişleri Bakanlığı, Hac ve Umre Bakanlığı, Belediyeler ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri Bakanlığı, Mekke Şehri ve Kutsal Mekanlar Kraliyet Komisyonu ve Suudi Su Otoritesi başta olmak üzere 15 hükümet ve özel kuruluşun faaliyetleri ve kabiliyetleri sergileniyor.

Suudi medya sektörünün tüm aktörleri, Suudi Basın Ajansı, Suudi Yayın Otoritesi, Medya Düzenleme Genel Kuruluşu ve Suudi Hükümet İletişim Merkezi de alanda yer alıyor.

Hac Medya Merkezi'nin daha önce de tanıtımı yapıldığı, tanıtımın olumlu sonuçlarının ardından ikincisinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Turizm, Medya, Dünya, Hac, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hac Medya Merkezi Tanıtıldı - Son Dakika

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