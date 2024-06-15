Hacı Adayları Cebel-i Rahme'de Buluştu - Son Dakika
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Hacı Adayları Cebel-i Rahme'de Buluştu

Hacı adaylarının ziyareti dolayısıyla Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de büyük yoğunluk yaşanıyor. Mekke'ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Arafat bölgesine dün akşamdan itibaren ulaşan ve geceyi Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ederek geçiren hacı adayları, sabah namazını da burada kıldı. Namazın ardından Türk hacıların bulunduğu kafilede Diyanet İşleri Başkanlığının irşat programı başladı. İrşat programını hacı adayları bulundukları çadırlara kurulan ses sistemi yardımıyla takip edebiliyor. Arafat bölgesindeki bazı hacı adayları ise Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye (Rahmet Tepesi) çıkarak, dua ediyor. Hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı bölgede Cebel-i Rahme çevresinde yoğunluk yaşanıyor. Öte yandan bugün öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (Cem-i takdim) kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Vakfe duası yapacak. Akşam saatlerinde Arafat'tan ayrılacak hacı adayları, daha sonra Müzdelife'ye geçecek. Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek 'Cem-i tehir' yapacak hacı adayları, Müzdelife vakfesini yapacak. Müzdelife'de şeytana atılacak taşları toplayacak hacı adayları, daha sonra Mina'daki 'Cemerat' bölgesine hareket edecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü hacı adayları, 'Büyük şeytana' yedi taş atacak. Hacı adayları şeytan taşlama, kurban kesimi ve tıraş olmalarının ardından ihramdan çıkacak, ilk fırsatta farz olan ziyaret tavafı ve haccın sa'yını ifa edecekler. Böylece hac farizasını tamamlamış olacaklar. Hacılar, bayramın ikinci ve üçüncü günü yine aynı bölgede sırasıyla 'küçük, orta ve büyük' şeytana 7'şer taş atacak. Hacılardan, daha önce gitmeyenler Medine'ye giderek ibadet ve ziyaretlerini burada sürdürecek. Mekke'den ayrılacak olan hacılar ise yapacakları veda tavafı ile Kabe'ye ve şehre veda edecek.

15.06.2024 12:35
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Hacı adaylarının ziyareti dolayısıyla Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de büyük yoğunluk yaşanıyor.

Mekke'ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Arafat bölgesine dün akşamdan itibaren ulaşan ve geceyi Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ederek geçiren hacı adayları, sabah namazını da burada kıldı. Namazın ardından Türk hacıların bulunduğu kafilede Diyanet İşleri Başkanlığının irşat programı başladı.

İrşat programını hacı adayları bulundukları çadırlara kurulan ses sistemi yardımıyla takip edebiliyor.

Arafat bölgesindeki bazı hacı adayları ise Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye (Rahmet Tepesi) çıkarak, dua ediyor. Hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı bölgede Cebel-i Rahme çevresinde yoğunluk yaşanıyor.

Öte yandan bugün öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (Cem-i takdim) kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Vakfe duası yapacak.

Akşam saatlerinde Arafat'tan ayrılacak hacı adayları, daha sonra Müzdelife'ye geçecek. Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek "Cem-i tehir" yapacak hacı adayları, Müzdelife vakfesini yapacak.

Müzdelife'de şeytana atılacak taşları toplayacak hacı adayları, daha sonra Mina'daki "Cemerat" bölgesine hareket edecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü hacı adayları, "Büyük şeytana" yedi taş atacak. Hacı adayları şeytan taşlama, kurban kesimi ve tıraş olmalarının ardından ihramdan çıkacak, ilk fırsatta farz olan ziyaret tavafı ve haccın sa'yını ifa edecekler. Böylece hac farizasını tamamlamış olacaklar.

Hacılar, bayramın ikinci ve üçüncü günü yine aynı bölgede sırasıyla "küçük, orta ve büyük" şeytana 7'şer taş atacak. Hacılardan, daha önce gitmeyenler Medine'ye giderek ibadet ve ziyaretlerini burada sürdürecek. Mekke'den ayrılacak olan hacılar ise yapacakları veda tavafı ile Kabe'ye ve şehre veda edecek.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı, Ali Erbaş, Kurban, Mekke, Hac, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacı Adayları Cebel-i Rahme'de Buluştu - Son Dakika

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