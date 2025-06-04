Hacılar Arafat'a Yolculuk Başladı

- Mekke-i Mükerreme'den Arafat'a intikaller başladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ekip başkanlarına Terviye günü 16'da telsiz ile verdiği talimat ile 86 bin Türk hacı adayı 700 otobüs ile Arafat'a götürülmeye başlandı

MEKKE - Hicri 1446 yılı haccının en önemli farzı olan Arafat Vakfesi için hacı adayları Mekke-i Mükerreme şehrinden 23 kilometre uzaklıktaki Arafat mevkiine taşınmaya başlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sene hava sıcaklığının 47 derece olması sebebiyle Arafat'a nakilleri Terviye günü tabir edilen 8 Zilhicce'de ikindiden sonraya aldıklarını duyurdu. Daha önce Terviye günü peyderpey sabah saatlerinde başlayan çıkışlar, sıcak hava sebebiyle ve bu sene sıkı kontroller ile şehir içi trafiğinin rahatlaması yüzünden 16.00'a alındı. Kafileler halinde otobüsleri otellerinin önüne gelen hacılar, başkanlarının talimatını dinleyerek otobüslere yerleşiyorlar.

Mekke-i Mükerreme'deki Aziziye, Şişe, Merkeziye gibi bölgelerdeki otellerde yoğun olarak bulunan Türk hacıları geldikleri şehrin kafilesi ile birlikte otobüslere bindiriliyor. Hacı adayları icmal listesine göre otobüslere bindirildikten sonra, Suudi görevliler sayıyı kontrol ederek, otobüs kapılarını kapatan etiketler yapıştırıyorlar. Arafat vakfesinin yapılacağı bölgeye ülkelere göre tahsis edilmiş özel yollardan giden hacı adayları orada kendileri için hazırlanan yüksek tavanlı ve klimalı çadırlara yerleştiriliyor. Otobüsler arife günü öğle saatlerine kadar seferlerini sürdürüyor. Merkeziye bölgesindeki oteli Kabe'ye yakın olan hacı adayları ise arife sabahı otellerinden alınıp Arafat'a götürülüyor. İntikallerin bu sene tam bir düzen sağlanması sebebiyle rahat bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca, Mekke-i Mükerreme'de daha önce çok sıkışık olan trafiğin de sakin olması dikkat çekiyor. Birçok noktada polis kontrol noktalarında hacı taşıyan araçların kimlik bilgileri, hacıların nusuk kartlarının olup olmadığı da kontrol ediliyor.