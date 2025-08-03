Hacılar'da Altyapı Toplantısı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Yavuz Çağan ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdoğan ve Çağan, Hacılar'da devam eden altyapı çalışmalarıyla ilgili toplantı yaparak, fikir alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, bu sezon ile gelecek sezon planlanan altyapı faaliyetlerini ele aldıklarını ifade etti.

İşbirliği ve koordinasyonun en üst seviyede sağlanması için gerekli planlamaları yaptıklarını belirten Özdoğan, "İlçemizin her geçen gün daha da gelişen ve modernleşen yapısına katkı sunmak amacıyla, son dönemde yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında tamamlanmak üzere olan etaplardaki içme suyu ve kanal altyapı çalışmalarını gözden geçirdik. Toplantıya katkı sunan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çağan da Özdoğan'a, Veri Tabanlı İzleme Sistemi Merkezi hakkında bilgi verdi.