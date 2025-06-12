Hacılar Kayseri\'ye Döndü

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacıların bazıları Kayseri'ye döndü.

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinden kalkan Kayseri'ye gelen ilk hacı kafilesini taşıyan özel havayollarına ait uçak, Kayseri Havalimanı'na saat 22.30'da indi.

Pasaport kontrolünün ardından bagajlarını alarak terminalden çıkış yapan hacıları, aileleri ve yakınları karşıladı.

Hacılar ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

Hacılardan Fehmiye Akkaş, çok mutlu olduğunu söyledi.

Anlatılmaz duygular yaşadığını dile getiren Akkaş, "Herkesin gidip görmesini çok arzu ediyorum. Diyanet Vakfından da çok memnunum. Bizi çok güzel ağırladılar. Hepsinden Allah razı olsun. Her şey mükemmeldi." dedi.

Sevilay Özgün ise kutsal topraklardan dönerek çocuklarına kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydetti.

Kutsal toprakların yolunu 16 yıldır gözlediğini belirten Güldane Kaygısız ise "Bugünleri bana nasip eden Allah'a binlerce kez şükrediyorum." ifadesini kullandı.