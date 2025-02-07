Hacılar Nüfusu Artıyor - Son Dakika
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Hacılar Nüfusu Artıyor

Başkan Özdoğan, Hacılar'ın göç alan bir ilçe haline geldiğini ve nüfusun artış gösterdiğini açıkladı.

07.02.2025 15:18
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı nüfus verilerini değerlendirdi.

Özdoğan, yazılı açıklamasında, ilçeye kazandırılan yatırımların ve Hacılar'ın gelişim sürecinin nüfus artışına olumlu yansıdığını ifade etti.

Özdoğan, Hacılar'ın artık göç veren değil, göç alan bir ilçe konumuna geldiğini, cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

TÜİK verilerine göre, ilçenin nüfusunun son 3 yılda art arda düzenli bir artış gösterdiğini kaydeden Özdoğan, 2022 yılında ilçede toplam 12 bin 465 kişi yaşarken, 2023 yılında bu sayının 12 bin 979'a yükseldiğini, 2024 yılında ise nüfusun 13 bin 270'e ulaştığını aktardı.

İlçeye kazandırılan kentsel dönüşüm projeleri, yeni konut alanları, modern altyapı çalışmaları, eğitim ve spor tesisleri gibi yatırımlarla Hacılar'ın daha yaşanabilir bir ilçe haline geldiğine dikkati çeken Özdoğan, "Hacılar Belediyesi olarak ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Güvenli, konforlu ve sosyal imkanları güçlü bir ilçe oluşturmak için çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu ivmeyi koruyarak Hacılar'ı daha da ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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