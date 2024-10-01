Hadelich İzmir'de Konser Verecek

Grammy ödüllü virtüöz Augustin Hadelich, İzmir Devlet Senfoni Orkestrasının 50. sanat sezonu açılış konserinde sahne alacak.
Orkestradan yapılan açıklamaya göre, DenizBank Konserleri kapsamındaki konser, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 3 Ekim'de gerçekleşecek.
Alman şef Ruth Reinhardt yönetimindeki orkestra, Jean Sibelius'un "Keman Konçertosu", Bedrich Smetana'nın "Moldau" ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Romeo ve Juliet" eserlerini yorumlayacak.
Dünyanın önde gelen konser salonlarında, seçkin orkestra topluluklarıyla sahne alan Hadelich, 2016'da Fransız klasik müzik bestecisi Henri Dutilleux'un "L'Arbre des Songes" isimli keman konçertosu kaydıyla "En İyi Klasik Enstrüman Solosu" Grammy Ödülü'nü aldı.
Sanatçı, Giuseppe Guarneri del Gesu'ya ait 1744 yılı yapımı kemanıyla, konserlerde müzik yelpazesinde keman literatürünün seçkin eserlerini seslendiriyor.
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