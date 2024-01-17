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Hadis Halkaları Platformu, Mübarek Üç Aylarda Hadis-i Şerif Etkinlikleri Düzenleyecek - Son Dakika
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Hadis Halkaları Platformu, Mübarek Üç Aylarda Hadis-i Şerif Etkinlikleri Düzenleyecek

Bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) katkılarıyla oluşturulan 'Hadis Halkaları' platformu, mübarek üç aylarda hadis-i şerif etkinlikleri organize edecek. Organizasyon kapsamında, üç aylar süresince 'Hazreti Muhammed'in hadis-i şerifleri mütalaa edilerek bereketin yayılması' amaçlanıyor. Çocuklar, gençler ve yetişkinler olmak üzere üç farklı seviyede kitapçıklar halinde internet sitesine konulan hadis-i şerifler, yaş grubuna göre kurulan hadis halkalarının katılımcıları tarafından seçilerek okunabilecek. Kurulan halkalarda, mukaddes üç aylar boyunca toplam 12 hadis-i şerifin mütalaası yapılacak. Okuma grupları evler, okul kantinleri, camiler, kampüsler ile fabrika mescitleri gibi yerlerde oluşturulabilecek. Organizasyona katılmak isteyenler 'hadishalkalari.org' adresinden kayıt olabilirler.

Hadis Halkaları Platformu, Mübarek Üç Aylarda Hadis-i Şerif Etkinlikleri Düzenleyecek
17.01.2024 - 16:16,  Güncelleme: 16:32
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Bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) katkılarıyla oluşturulan "Hadis Halkaları" platformu, mübarek üç aylarda hadis-i şerif etkinlikleri organize edecek.

Faaliyetlerine 11 Ocak'ta başlayan Hadis Halkaları platformundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon kapsamında, üç aylar süresince "Hazreti Muhammed'in hadis-i şerifleri mütalaa edilerek bereketin yayılması" amaçlanıyor.

Çocuklar, gençler ve yetişkinler olmak üzere üç farklı seviyede kitapçıklar halinde internet sitesine konulan hadis-i şerifler, yaş grubuna göre kurulan hadis halkalarının katılımcıları tarafından seçilerek okunabilecek.

Kurulan halkalarda, mukaddes üç aylar boyunca toplam 12 hadis-i şerifin mütalaası yapılacak.

Bir grupta en az iki kişi bulunması şartını taşıyan okuma grupları evler, okul kantinleri, camiler, kampüsler ile fabrika mescitleri gibi yerlerde oluşturulabilecek.

Hazreti Muhammed'in hadis-i şeriflerini öğrenmek ve hayatın bir parçası haline getirmek amacıyla ümmet çatısı altında bir araya gelen kuruluşların düzenlediği organizasyona "hadishalkalari.org" adresinden kayıt olunabiliyor.

Organizasyona katılan sivil toplum kuruluşları ise şöyle:

" Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği, Ensar Vakfı, Genç İHH, Genç Memur-Sen, Hayrat Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Mostar Gençlik, ÖNDER, Özgür-Der, Peygamber Sevdalıları, Siyer Vakfı, TÜGVA, Uluslararası Genç Derneği, Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği."

Kaynak: AA
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