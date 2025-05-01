Hafızlar Çukurova\'da Kur\'an Okudu

Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi 3 hafız, Adana'nın Çukurova ilçesinde programa katıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından Ramazanoğlu Camisi'nde program düzenlendi.
Programa, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincileri Mısırlı Ahmed Mohamed Alı Elsayed, İranlı Alireza Mokari Khorasgani ve Tanzanyalı Ahmed Salumu Mkwewa katıldı.
İlahilerin ve duaların okunduğu programda hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.
Programa, İl Müftüsü Mehmet Taşcı ile vatandaşlar katıldı.
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