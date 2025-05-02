Hafızlar Kadirli\'de Kur\'an Programında

Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi 3 hafız, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde programa katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı ile İlçe Müftülüğü tarafından Cemalpaşa Mahalle Camisi'nde program düzenlendi.

Programa, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincileri Mısırlı Ahmed Mohamed Alı Elsayed, İranlı Alireza Mokari Khorasgani ve Tanzanyalı Ahmed Salumu Mkwewa katıldı.

İlahilerin ve duaların okunduğu programda, hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Programa, İlçe Müftüsü Yakup Etik, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esat Kahveciler, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.