Hafriyat Kamyonu Devrildi, Yangın Çıktı - Son Dakika
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Hafriyat Kamyonu Devrildi, Yangın Çıktı

Hafriyat Kamyonu Devrildi, Yangın Çıktı

Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı Kavşağı'nda devrilen hafriyat kamyonu alev aldı, yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

26.11.2024 14:54  Güncelleme: 14:57
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Taylan ERGÜN/ Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı Kavşağı Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında virajı alamayan bir hafriyat kamyonu devrilince alev alev yandı. Ölen yada yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza, saat 10.00 sıralarında İstanbul Havalimanı kavşağı Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında meydana geldi. 34 GFM 65 plakalı hafriyat kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda devrildi. Kamyon motor kısmından alev almaya başladı. İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Kamyon şoförü herhangi bir yara almadan kurtulurken bağlantı yolu bir müddet trafiğe kapatıldı. Hafriyat kamyonunun dorsesinde bulunan çakıl ve kum ise yola döküldü.

Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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