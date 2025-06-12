Hafta Sonu Yağışlar Geliyor - Son Dakika
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Hafta Sonu Yağışlar Geliyor

12.06.2025 16:33
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Kuzey, iç ve doğu bölgelerde sağanak yağışlar bekleniyor; vatandaşlar tedbirli olmalı.

Hafta sonu yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde yağış etkili olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son değerlendirmelere göre, yarın ve hafta sonu ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların beklendiğini aktaran Tekin, batı kesimlerinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

Tekin, yarın Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların görüleceğini söyledi.

Cumartesi günü Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında yine sağanak beklendiğini ifade eden Tekin, " Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevrelerinde yağışları görmek mümkün olacak. Özellikle cumartesi günü Trabzon, Rize, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan çevrelerinde ise kuvvetli yağışlar olacak." dedi.

Tekin, pazar günü ise yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yeni yağışların beklendiğini belirterek, "Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yine yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Yarın ve cumartesi Güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı beklendiğini dile getiren Tekin, özellikle hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzlukların olabileceğini bildirdi.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da yarın ve hafta sonu yağış beklenmediğini belirten Tekin, "Parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. Cuma günü 33 derece, cumartesi 29 derece ve pazar günü ise 25 dereceye kadar hava sıcaklığı düşecek." ifadelerini kullandı.

Tekin, İstanbul'da yarın ve cumartesi yağış beklentisinin olmadığını ancak pazar günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceğini anlatarak, kentte havanın cuma günü 28, cumartesi 26, pazar günü ise 25-26 derece civarında seyredeceğini söyledi.

İzmir'de ise yarın ve hafta sonu yağış beklenmediğini bildiren Tekin, kentte hava sıcaklığının 32 ile 35 derece arasında seyredeceğini ve rüzgarın kuzeyden kuvvetli eseceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hafta Sonu Yağışlar Geliyor - Son Dakika

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