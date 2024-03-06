Güncel

Haiti'de devam eden çete saldırıları sebebiyle ülkesine dönemeyen Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin uçağı, Porto Riko'ya iniş yaptı.

CNN'in haberine göre, Başbakan Henry'nin içinde bulunduğu uçak, Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'de başlayan şiddet olaylarının devam etmesi sebebiyle ülkeye dönemedi.

Kenya'dan dönüş yapan ve Dominik Cumhuriyeti'nden aktarmayla Haiti'ye gitmeyi amaçlayan Henry, bu ülkeden Haiti'ye uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Porto Riko'nun başkenti San Juan'a inmek zorunda kaldı.

Hükümet Sözcüsü Sheila Anglero Mojica, yaptığı açıklamada, başka bir bilgiye sahip olmadıklarını ancak "ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Biriminin (CBP) olayla ilgilendiğini" bildirdi.

Henry, söz konusu çete saldırıları sırasında, Haiti'ye Kenya liderliğinde çok uluslu bir güvenlik gücü gönderilmesini değerlendirmek için Nairobi'de bulunuyordu.

Başbakan Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırılar düzenlemiş ve güvenlik güçleriyle çatışmıştı.

Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar ederken 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve bugüne kadar belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.