HAK-İŞ, Engelliler Haftası dolayısıyla panel düzenledi - Son Dakika
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HAK-İŞ, Engelliler Haftası dolayısıyla panel düzenledi

HAK-İŞ, Engelliler Haftası dolayısıyla panel düzenledi

İŞ Konfederasyonu tarafından Engelliler Haftası kapsamında "Engelli Bireylerin Çalışma Hayatında ve Sosyal Yaşamda Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Stratejileri Paneli" gerçekleştirildi.

16.05.2025 18:34
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HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından Engelliler Haftası kapsamında "Engelli Bireylerin Çalışma Hayatında ve Sosyal Yaşamda Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Stratejileri Paneli" gerçekleştirildi.

HAK-İŞ Genel Merkezi'ndeki Necati Çelik Toplantı Salonu'nda düzenlenen panele, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi ve AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Mehmet Karabay, AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Betül Gürlük, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Sekreteri Ayhan Metin, çeşitli engelli sendikalarından temsilciler, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Panelin açılışında konuşan Mahmut Arslan, özel sektör ve kamuda engelli istihdamının yetersiz olduğunu, bu konu üzerinde çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

Engellilerin sosyal hayatta pek çok sorunla karşılaştığını ifade eden Arslan, "Maalesef sorumluluklar hala tam olarak yerine getirilmiş değil. Hala kavşaklarımız, kaldırımlarımız, diğer geçitlerimiz inanılmaz derecede sorunlu." dedi.

Engellilerin sosyal hayatta aktif olmaya teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Arslan, "Engellilik oranına göre ona iş sağlayıp onların mutlaka evden çıkmaları, sosyal hayatın içinde, iş hayatının içinde olmaları sağlanmalı. Bu onların hem kendilerine güven duyması açısından hem topluma fayda sağlaması, hem de psikolojileri açısından son derece kıymetli." diye konuştu.

Mehmet Karabay da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde engelliler hakkında önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini anlattı.

Geçmiş dönemde Birleşmiş Milletler'de (BM) engellilerle ilgili bir eğitime katıldığını bildiren Karabay, şunları söyledi:

"Orada çok çarpıcı bir şey gördüm. En gelişmiş ülkelerde bile engellilere verilen, sağlanan imkanlarla kendi ülkemi kıyasladığımda New York'taki Birleşmiş Milletler binasında gerçekten yürüyüşüm bile değişti. En çok şaşırdıkları da 2018'de uygulamaya geçtiğimiz 'seyyar sandık uygulaması' olmuştu. Engellilerimizin de demokratik haklarını siyaset ve tercih haklarını kullanabilmeleri adına dünyanın başka bir yerinde yok."

HAK-İŞ Engelli Komitesi Başkanı Sümeyye Aktaş Koca ise Filistin'de binlerce Gazzelinin İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatlarına engelli bireyler olarak devam etmek zorunda kaldığını belirterek, "Bu noktada Genel Başkanımızın 'Nerede bir mazlum ve mağdur varsa HAK-İŞ'ten alacaklıdır' misyonuyla çıktığımız bu yolda ırkçılığa ayrımcılığa ve her türlü insan hakkı ihlaline karşı olduğumuzu vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Ahmet Sarıtaş moderatörlüğünde, İstanbul Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Erkam Kocakaya ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Sekreteri Ayhan Metin'in konuşmacı olarak katıldığı panel gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Engelliler Haftası, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ, Engelliler Haftası dolayısıyla panel düzenledi - Son Dakika

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