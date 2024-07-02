HAK-İŞ'in düzenlediği Emek Fotoğrafları Yarışması uluslararası boyuta taşınıyor - Son Dakika
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HAK-İŞ'in düzenlediği Emek Fotoğrafları Yarışması uluslararası boyuta taşınıyor

HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi tarafından düzenlenen Emek Fotoğrafları Yarışması, bu yıl uluslararası olarak gerçekleştirilecek. Yarışmaya amatör ve profesyonel fotoğrafçılar renkli veya siyah-beyaz fotoğraflarla katılabilecek. Yarışmada birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye 7 bin 500 lira ödül verilecek. Başvurular 31 Ağustos'a kadar www.hakisemekfotograflari.org.tr adresinden yapılabilecek.

02.07.2024 12:47
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HAK-İŞ'in Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla organize ettiği "Emek Fotoğrafları Yarışması"nın 5'incisi bu yıl ilk kez uluslararası olarak düzenlenecek.

HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesince emeğin ve emekçinin görünürlüğünün artırılması amaçlı yarışmada, bu yıl ödüller "ulusal" ve "uluslararası" olmak üzere iki kategoride verilecek.

Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların, fotoğraf makinesi ya da cep telefonlarıyla çektikleri renkli veya siyah-beyaz fotoğraflarla katılabileceği yarışmaya 31 Ağustos'a kadar www.hakisemekfotograflari.org.tr web sitesi üzerinden başvurulabilecek.

"Emek" temalı fotoğrafların yer alacağı yarışmada birinci 15 bin lira, ikinci 10 bin lira, üçüncü 7 bin 500 lirayla ödüllendirilirken, sergilemeye değer bulunan fotoğraflar için ise 1000'er lira verilecek.

"Fotoğrafa gönül veren herkesin başvurmasını istiyoruz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yarışmayla ilgili değerlendirmesinde, "Emek" temasıyla emekçilerin çalışma koşullarını kayıt altına almayı ve emekçilerin görünürlüğünü artırmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sanatın gücünü kullanarak emeği ve emekçileri gündeme getirmeye devam ediyoruz. Dünyanın dört bir yanından rekor düzeyde başvurunun olduğu HAK-İŞ Kısa Film Yarışmamız gibi Emek Fotoğrafları Yarışmamızı da bu yıl ilk kez uluslararası boyuta taşıdık. HAK-İŞ Kültür Sanat Komitemizin başarılı şekilde dört kez ulusal düzeyde düzenlediği yarışmamıza, dünyanın her yerinden fotoğraf sanatına gönül verenlerin başvurmasını istiyoruz."

Kaynak: AA

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