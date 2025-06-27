HAK-İŞ ve MHP\'den Toplu İş Sözleşmesi Görüşmesi

HAK-İŞ Van İl Başkanı Fatih Akdeniz ile Öz Sağlık-İş Sendikası Van Şube Başkanı Gökhan Öznur, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp'i ziyaret etti.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin istişarelerde bulunuldu.

HAK-İŞ Van İl Başkanı Fatih Akdeniz, misafirperverliklerinden ve desteklerinden dolayı Güngöralp'e teşekkür etti.