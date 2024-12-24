Hakan Fidan BAE\'ye Ziyarette Bulundu

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki gün sürecek bir ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

Dışişleri Bakanı Fidan, iki gün sürecek bir ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Sayın Bakanımız, 24-25 Aralık 2024 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirmektedir" bilgisini paylaştı.