Hakan Fidan'dan G20 Vurgusu - Son Dakika
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Hakan Fidan'dan G20 Vurgusu

Dışişleri Bakanı Fidan, G20'nin barış için jeoekonomik rolünü artırması gerektiğini belirtti.

21.02.2025 14:13
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Suriye'de, Gazze'de ve dünyanın diğer pek çok bölgesinde barış son derece kırılgan durumdadır. G20, jeoekonomi ve jeopolitik arasındaki bağın farkına varılması suretiyle daha istikrarlı bir küresel düzenin şekillendirilmesinde daha etkili olabilir. G20'nin jeoekonomik dengeleyici olarak rolünün artırılması teşvik edilmelidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Johannesburg'ta gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın "2025'teki G20 Hedefleri: Güney Afrika Cumhuriyeti'nin G20 Dönem Başkanlığının Değerlendirilmesi, Yüksek Düzeyli Çıktılar ve G20'nin Muhasebesi" konulu oturumuna katıldı.

Oturumda konuşan Fidan, G20'nin uluslararası ekonomik iş birliği için en öncelikli forum olmaya devam etmesi gerektiğini belirterek, G20'nin esnekliğini ve güncelliğini korumak için yenilenmiş bir kararlılıkla bir dizi adım atılmasının gerekliliğine dikkati çekti. Fidan o adımları şöyle sıraladı:

"Özellikle uluslararası barış ve güvenliğin korunması konusunda daha kapsayıcı ve temsili bir küresel yönetişim sistemi için çaba göstermek. Gelişmekte olan ekonomilerin ve bölgesel aktörlerin karar alma süreçlerine katılımını artırmak. G20 ile İİT, ASEAN ve Afrika Birliği gibi bölgesel örgütler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini sağlamak. Özellikle Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu'da bölgesel ekonomik koridorlar aracılığıyla bağlantısallığı teşvik etmek. Trans-Hazar Orta Koridoru ve Kalkınma Yolu Projesi bu vizyonun başlıca örnekleridir. Göç ve mülteci krizlerinin ele alınmasında adil yük paylaşımını teşvik etmek ve mültecilere ev sahipliği yapan ülkeleri sürdürülebilir çerçevelerle desteklemek. Gıda güvenliği, enflasyon ve tedarik zinciri aksaklıklarının ele alınmasına yönelik küresel çabalarda daha iyi eşgüdüm sağlamak."

Barışın ekonomik kalkınma ve refahla desteklenmedikçe kalıcı olamayacağını vurgulayan Fidan, şöyle konuştu:

"Suriye'de, Gazze'de ve dünyanın diğer pek çok bölgesinde barış son derece kırılgan durumdadır. Bu bölgelere yönelik ekonomik iyileşme ve kalkınma hamleleri, sahici perspektifler sunmadığımız sürece kısa ömürlü olma eğilimindedir. G20, jeoekonomi ve jeopolitik arasındaki bağın farkına varılması suretiyle daha istikrarlı bir küresel düzenin şekillendirilmesinde daha etkili olabilir. Jeopolitik bölünmeler arasında köprüler kurmak ve bu bölünmelerin üstesinde gelmek için ekonomik diplomasi kanallarını kullanabiliriz. Bu bağlamda, G20'nin jeoekonomik dengeleyici olarak rolünün artırılması teşvik edilmelidir. Türkiye olarak, bu vizyona katkıda bulunmaya hazırız."

Kaynak: ANKA

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