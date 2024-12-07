Hakan Fidan, Doha'da Suudi Bakan ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkentinde düzenlenen 22. Doha Forumu marjında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Fidan ile Bin Ferhan'ın Doha'da bir araya geldiği ifade edildi.