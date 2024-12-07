Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkentinde düzenlenen 22. Doha Forumu marjında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Fidan ile Bin Ferhan'ın Doha'da bir araya geldiği ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Hakan Fidan, Doha'da Suudi Bakan ile Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?