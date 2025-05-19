Hakan Fidan, Şkriyel ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Sancak Demokratik Eylem Partisi Yeni Pazar Milletvekili Ahmedin Şkriyel ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sancak Demokratik Eylem Partisi Yeni Pazar Milletvekili Ahmedin Şkriyel'i Belgrad Büyükelçiliği'nde kabul etti. Görüşmeye dair fotoğraf paylaşıldı.
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