Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak etti.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Fidan'ın, Tiran'da düzenlenen GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Hakan Fidan Tiran'da Zirveye Katıldı - Son Dakika
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