Hakan Fidan Üçlü Danışma Toplantısında

(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu (ADF-2025) kapsamında düzenlenen Türkiye-Bosna-Hersek- Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı, ADF-2025 kapsamında gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanı Fidan; Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile birlikte toplantıya katıldı.
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