Hakan Taşıyan'dan Senfonik Müslüm Konseri

Güncel

Şarkıcı Hakan Taşıyan, Ankara'da ATO Congresium'da "Senfonik Müslüm Şarkıları" konserinde müzikseverlerle buluşacak.

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses'in eserlerinin senfonik düzenlemelerle yorumlanacağı konser, 17 Şubat'ta gerçekleşecek.

Konserde, Gürses'in "Yıllar Utansın", "Seni Yazdım Kalbime", "İtirazım Var" ve "Tanrı İstemezse" adlı eserlerinin de aralarında bulunduğu bir repertuvar yorumlanacak.

Orkestra şefi Musa Göçmen, düzenlemelere de imza attı.