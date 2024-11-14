Hakkari'de 119 Kişi Yakalandı

Hakkari'de 20 Ekim-14 Kasım tarihlerinde çeşitli suçlardan yakalanan 119 kişiden 14'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri kent genelinde 20 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 119 kişi yakalandı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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