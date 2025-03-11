Hakkari'de 5 Metre Karda Yol Açma Çalışması

Hakkari'de 5 metreyi aşan karda yol açma çalışması

HAKKARİ - Hakkari'de 5 metreyi aşan karda yapılan yol açma çalışması tünelleri andırıyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, üs bölge yollarında çalışma başlattı. Kardan oluşan tüneller ve 5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor.

Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, Hakkari ve Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.