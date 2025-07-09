Hakkari'de ADEM Sergisi Açıldı

Hakkari'de Aile Destek Merkezi (ADEM) kurslarına katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Öğretmenevindeki serginin açılışını gerçekleştiren Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yapılan ürünleri inceledi, çalışmalar hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.

Kadınların üretime katılmasının hem bireysel hem de toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Çelik, sergilenen ürünlerin sanatsal ve ekonomik değerine dikkati çekti.

Kursiyerler tarafından sergilenen tekstil ürünleri, süs eşyaları, el işleri ve hediyelik eşyaların yer aldığı serginin açılışına Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullahoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Asım Şen, Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacaoğlu, usta öğreticiler ve vatandaşlar katıldı.