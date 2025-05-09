Hakkari\'de Çevre Temizliği Etkinliği

Hakkari'de Vali Yardımcısı Furkan Berber, öğrencilerle çevre temizliği yaptı
Orman İşletme Müdürlüğü "Orman Benim Kampanyası" kapsamında etkinlik düzenledi.
Sümbül Mahallesi'nde bulunan Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Vali Yardımcısı Berber ve kurum amirleri, öğrencilerle çevre temizliğine katıldı.
Orman İşletme Şefi Abiddin Bozkurt, katılımcılara teşekkür etti.
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