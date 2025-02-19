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Hakkari'de Eğitime Ara

Hakkari'de kötü hava koşulları nedeniyle eğitim yarın bir gün süreyle durduruldu.

19.02.2025 19:46
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Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışının yarın 12.00-15.00 saatlerinde etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.

Kar yağışı ve sıcaklığın düşmesi nedeniyle çığ, heyelan, don ve buzlanmanın meydana gelebileceği vurgulanan açıklamada, "20 Şubat perşembe günü Hakkari ve tüm ilçelerinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç, tüm resmi anaokulları, resmi ve özel ilkokul, ortaokul, ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli, 8 yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanlar ile hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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