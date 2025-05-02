Hakkari'de Ekonomik Büyüme Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari'de Ekonomik Büyüme Çağrısı

Hakkari\'de Ekonomik Büyüme Çağrısı

MÜSİAD Hakkari, birlik içinde ekonomik potansiyelin artırılması gerektiğini vurguladı.

02.05.2025 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) şubesince "Birlikte çalışalım, birlikte üretelim, birlikte büyüyelim" programı düzenlendi.

Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, birlikten güç doğduğunu ve bu amaçla bir araya geldiklerini söyledi.

Kentin işsizlik oranı en yüksek olan şehirlerden biri olduğunu belirten Çelik, "Sanayi üretimi potansiyeli yok denecek kadar az. Tamamen ticaret, kısmi olarak da küçükbaş hayvancılığa dayalı bir ekonomik model ile kamu yatırımlarının desteklediği bir ekonomik alan var. Bunun büyütülmesi lazım. Dolayısıyla sizlerin bir ve beraber olması, herhangi bir siyasi ayırım gözetmeksizin Hakkari'nin ve Hakkarili çocuklarımızın yarınları için ele ele, omuz omuza olmanız çok önemli." diye konuştu.

Çelik, Hakkari'nin en güvenli ve huzurlu dönemini yaşadığını ifade ederek, Yüksekova Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) önemine dikkati çekti.

OSB'nin altyapı ihalesinin geçen yıl yapıldığını hatırlatan Çelik, "OSB'lerin altyapılarını, doğalgazını, kaldırımını, parselini yapmak sorunu çözmüyor. Yatırım yapmak gerekiyor. Yatırımı yapacak insanlar için müteşebbis gerekiyor. Müteşebbisler için de en önemli ortam güvenlik. Şükür ki Hakkari coğrafyasının tamamı en güvenli dönemini yaşıyor. Her bölgemiz güvenli ve huzurludur. İnsanların birbirine olan sevgisi ve saygısı sonsuzdur." diye konuştu.

MÜSİAD İl Başkanı Adnan Öveç ise ülkenin en uç noktasında yer alan kentlerden biri olan Hakkari'nin, coğrafi yapısının getirdiği dezavantajlarına rağmen büyük bir potansiyel barındırdığını söyledi.

Yıllarca maalesef terörün gölgesinde kalan bu toprakların artık huzurla anıldığını vurgulayan Öveç, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada kalkınmanın önündeki en büyük engel güvenlik değil, lojistiktir, altyapıdır, üretimdir. Coğrafi zorluklarımız var, lojistik zorluklarımızın olduğunu da biliyoruz. Bu zorlukların yanında çok büyük fırsatlar da var. Yanı başımızda İran ve Irak gibi iki ülke bulunuyor. Ne yazık ki bu potansiyeli tam olarak değerlendiremiyoruz. Hakkari hiçbir zaman sadece tarım ve hayvancılıkla tanımlanacak bir şehir olmadı. Aynı zamanda ticaretin, üretimin ve istihdamın merkezi olabilecek bir yapıya sahip. Bu memleketi ihya ve inşa edecek olan bizleriz."

Öveç, bölgedeki iş insanlarının yatırım konusunda daha çok sorumluluk alması gerektiğini, "terörsüz Türkiye" çağrılarına hep birlikte destek verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Bazı iş insanlarına plaket takdim edilen toplantıya, ilçe ve belde belediye başkanları, iş insanları, kanaat önderleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Ali Çelik, Güvenlik, Politika, hakkari, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Ekonomik Büyüme Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 19:03:00. #7.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de Ekonomik Büyüme Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.