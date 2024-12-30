Hakkari'de Kaçakçılık Operasyonları: 769 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Hakkari'de bu yıl düzenlenen 852 kaçakçılık ve narkotik operasyonunda 769 kilo 839 gram uyuşturucu, 74 kilogram külçe altın, 153 bin 207 paket sigara, silah ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, 1 Ocak ile 30 Aralık tarihleri arasında kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 704, narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise 148 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, piyasa değeri 3 milyar lira olan gümrük kaçağı 153 bin 207 paket sigara, 2 bin 46 elektronik sigara, 788 kilogram tütün, 668 paket puro, 2 bin 769 cep telefonu, 74 kilogram külçe altın, 12 bin 503 kilogram kaçak çay, 11 bin 900 litre akaryakıt, 60 tabanca, 5 av tüfeği, 172 bin 322 tıbbi ilaç, 308 litre alkol, 8 bin 467 güneş gözlüğü, 6 bin 862 termos, 69 bin 961 giyecek, 14 bin 409 muhtelif ev eşyası, 19 bin 641 kozmetik ve süs malzemesi, 1362 elektronik eşya, 164 tarihi sikke, 555 kilogram sentetik uyuşturucu, 138 kilogram eroin, 63 kilogram skunk, 13 kilogram afyon sakızı, 839 gram esrar ve 354 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hakkında adli işlem yapılan 1145 şüpheliden 76'sı tutuklandı.