Hakkari'de Kadın Girişimcilere Proje Eğitimi

Hakkari'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Kadın Statüsü Genel Müdürlüğünce, kadın girişimcilere ve kadın kooperatiflere yönelik "IPARD Proje Hazırlama Eğitimi" verildi.

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitime kadın girişimciler katıldı.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, kadınlara verilen eğitimler sayesinde bölge için önemli projelerin ortaya çıkacağını söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılara TKDK destekleri ve proje hazırlama konusunda bilgiler verildi.

TKDK ekiplerinin, IPARD Çağrı Dönemi süresince ilçelerde tanıtım faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceği belirtildi.