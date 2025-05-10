Hakkari'de Kadın Girişimcilere Yeni Fırsat - Son Dakika
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Hakkari'de Kadın Girişimcilere Yeni Fırsat

Hakkari'de 25 kadın girişimci, kapalı pazar alanında iş yeri açarak ticari hayata adım atıyor.

10.05.2025 11:14
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Hakkari'de girişimci 25 kadın, belediyenin inşa ettiği kapalı halk pazarının üst katında kurdukları iş yerleriyle ticari hayatın bir parçası olmaya hazırlanıyor.

Hakkari Belediyesince 3 yıl önce Diyarbakır'daki kapalı hanlardan esinlenerek Mukaddes Akar Caddesi'nde 1500 metrekare alana 32 iş yeri, kafe ve lokanta gibi bölümlerin yer aldığı kapalı halk pazarı inşa edildi.

Alt katındaki iş yerlerinin ihale yoluyla sahiplerini bulduğu pazarın üst katındaki 16 iş yeri de belediye ve Lilyana Kadın Kooperatifi arasında imzalanan protokol kapsamında girişimci kadınlara tahsis edildi.

Bu sayede iş yeri sahibi olmanın sevincini yaşayan kadınlar, esnaflığa başlayacakları iş yerlerini temizleyip ürün yerleştirmeye başladı.

İş yerlerine yöresel kıyafet, giyim malzemesi, el sanatları ürünleri, hediyelik eşya ve dağ otları ile sebzelerden yaptıkları çeşitli yiyecekleri yerleştiren kadınlar, Anneler Günü'nde açılması planlanan iş yerleriyle ticarete ilk adımı atmaya hazırlanıyor.

"16 dükkanda 25 kadın girişimci hayallerini gerçekleştirmiş olacak"

Lilyana Kadın Kooperatifi Başkanı Ümmühan Keskin, AA muhabirine, kentteki kadınlara yönelik pazar alanı olmaması konusunu Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'e ilettiklerini söyledi.

Daha sonra 25 girişimci kadın olarak belediye bünyesindeki kapalı halk pazarının üst katını kullanmak için dilekçeyle başvuruda bulunduklarını aktaran Keskin, şöyle konuştu:

"Sunduğumuz 'Üreten Kadınlar Güçleniyor Projesi' kabul edildi. Hakkari Belediyesiyle protokol imzaladık. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Kadınlar ürettikleri ürünleri iş yerlerine yerleştirmeye başladı. Açılışı da Anneler Günü'ne denk getirdik. Arkadaşlarımızın çoğu anne. Kentte ilk defa kadınlar toplu şekilde dükkanlarını açacak. Çok mutluyuz. Sayın Valimize sunduğu destekler için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Yaz mevsiminde kente çok sayıda turistin geldiğini, buna ilişkin lokasyon oluşturduklarını anlatan Keskin, şunları kaydetti:

"Hakkari'yi ve yörenin ürünlerini merak edenleri buraya davet ettik. Sadece burada çalışmayacağız. Mahallelerde üretim yapan gençlere ve kadınlara da yönelmiş olacağız. Bu pazar birçok gencimize, kadına rol model olacak. Belki de birçoğu yapmaya cesaret edemediği işleri buranın açılışından sonra yapmaya başlayacak. Şu an bile merak eden çok kişi var. Çok güzel süreç bizi bekliyor. İş yerlerinde bölgeye özgü bitkiler, kilim, kıyafet, yöresel kıyafetler, şallar, turşu, meze, sirke, hediyelik eşyalar var. Dört kadın kooperatifinin ürünlerinin satılacağı ortak alan ve kahve sunum köşesi olacak. 16 dükkanda 25 kadın girişimci hayallerini gerçekleştirmiş olacak."

"İnsanın iş yerinin olması çok güzel bir şey"

İş yeri sahibi olan Bahar Şen ise pazarın üst katında tamamen kadın işletmecilerin olacağını dile getirdi.

Kadınlar için çok güzel projenin hayata geçirildiğini vurgulayan Şen, "Dükkanımızı trikotaj üzerine açtık. Hem üretip hem de satış yapacağız. Dükkanımızda her türlü örgü çeşidi var. Daha önce de Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticiydim, iş yerim yoktu. İnsanın kendi iş yerinin olması çok güzel bir şey. Diğer arkadaşlar da hazırlıklarını sürdürüyor. Umarım herkes başarılı olur. Hepimiz birer ev hanımıyız. Çocuklarımız, sorumluluklarımız var. Onun yanı sıra kendi dükkanlarımız da oldu. Çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Özlem Gültekin de imzalanan protokol sayesinde iş yeri sahibi olduğunu anlatarak, "Bu sayede birçok kadın iş sahibi oldu. Biz de çok güzel kıyafetler getirdik. Buraya gelen bir kadın istediği her şeyi bulabilecek. El emeği ürünler var. Burası kentin yöresel ürünleriyle öne çıkacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Anneler Günü, hakkari, Ekonomi, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Kadın Girişimcilere Yeni Fırsat - Son Dakika

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