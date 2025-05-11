Hakkari'de Kadın Girişimcilerin Mutlu Günü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari'de Kadın Girişimcilerin Mutlu Günü

Hakkari\'de Kadın Girişimcilerin Mutlu Günü

25 kadın girişimci, Anneler Günü'nde açılan yeni iş yerleriyle işletme sahibi oldu.

11.05.2025 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de 25 kadın girişimci, Anneler Günü'nde iş yeri sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Hakkari Belediyesince 3 yıl önce Mukaddes Akar Caddesi'nde 1500 metrekare alana 32 iş yeri, kafe ve lokanta gibi bölümlerin yer aldığı kapalı halk pazarı inşa edildi.

Alt katındaki iş yerlerinin ihale yoluyla sahiplerini bulduğu pazarın üst katındaki 16 iş yeri ise belediye ve Lilyana Kadın Kooperatifi arasında imzalanan protokol kapsamında girişimci kadınlara tahsis edildi.

Yöresel kıyafet, giyim malzemesi, el sanatları, hediyelik eşya gibi ürünlerin satışının yapılacağı iş yerlerinin açılışı Anneler Günü'nde yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, açılışta yaptığı konuşmada, kadınların beraber olmalarının herkes için büyük güç olduğunu söyledi.

Annelerin ve kadınların hayatın içindeki duruşlarını, birbirine olan inançlarını ve birlikte güçlü olma fikrinin uygulamasını görmek için bir araya geldiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Başta annem olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Rabb'im sevdiklerinizle, çocuklarınızla nice huzurlu, sağlıklı bir ömür nasip etsin. Kadın kooperatiflerinin bir arada olmaları bizim açımızdan en büyük güç. Lilyana Kadın Kooperatifi Başkanı Ümmühan Hanım bu işin öncülüğünü yaptı. Diğer 4 kadın kooperatifimizle işbirliğini geliştirerek, kadınlarımızın üretim anlamındaki gücünü pekiştirmek adına böyle bir projeyle başvurdu."

Ellerindeki imkanlarla kadınlara destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Çelik, "Kadın girişimcilerin sadece üreten tarafında değil, ticaret, pazarlama ve şirketleşme tarafında da eğitilmesi önemli. Onların yerelde olan dinamiklerini belki ülkemize, belki de dünyaya açılacak bir kapı şeklinde tanıtmak ana fikir. Zor gözükebilir bir dünya markası olmak, Hakkari'de üretilen ürünleri dünyanın markası haline getirmek belki ütopik gelebilir ama hiç de zor değil. Açılan yeni iş yerleri kadınlarımıza ve kentimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Lilyana Kadın Kooperatifi Başkanı Ümmühan Keskin ise Çelik'ten kadın emeğini ürünlerinin pazarlanabileceği bir alan talebinde bulunduklarını ifade etti.

Taleplerinin karşılık bulduğunu dile getiren Keskin, "Bize inanarak, bizi cesaretlendirerek bizlere halk pazarını tahsis ettiler. Bütün kadınlara ulaşmaya çalıştık. Hakkari'nin neredeyse tüm mahallelerindeki kadınları bir araya getirip eğitim verdik. Haziran ayında tekrar eğitimler verilecek, hibe destekleri sağlanacak. Kadınlara böyle bir günde desteklerini esirgemeyen Valimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ederim." dedi.

İl Müftüsü Hüseyin Okuş'un dua etmesinin ardından Çelik, annesi Münire Çelik ve kooperatif üyeleri iş yerlerinin açılışını gerçekleştirdi, mağazaları dolaşarak çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Programa Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, CHP Hakkari İl Başkanı Suzan Çakırbeyli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Anneler Günü, hakkari, Ekonomi, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Kadın Girişimcilerin Mutlu Günü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Anneler Günü’’ mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Anneler Günü'' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim
Aziz Sancar, Trump’a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor
Jennifer Lopez’in konser biletlerine 1 gecede zam geldi Jennifer Lopez'in konser biletlerine 1 gecede zam geldi
Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında
Erdoğan’dan Putin’in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız Erdoğan'dan Putin'in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:07
Tarihi gün PKK kendisini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendisini feshetti, silah bıraktı
08:33
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın
Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
07:17
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
23:39
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
16:19
Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
16:15
Fenerbahçe’de Diego Carlos için karar verildi
Fenerbahçe'de Diego Carlos için karar verildi
15:50
Beşiktaş’ta başkanlık seçimi gerçekleştirildi İşte gün içinde yaşanan tüm gelişmeler
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi gerçekleştirildi! İşte gün içinde yaşanan tüm gelişmeler
15:37
1. Lig’de görülmemiş olay Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı
1. Lig'de görülmemiş olay! Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı
15:26
Beşiktaş’ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
Beşiktaş'ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
15:13
Gidilecek gibi değil Çeşme’deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
15:13
Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi
Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi
14:58
Antalya’da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
14:38
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 09:43:27. #7.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de Kadın Girişimcilerin Mutlu Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.