Hakkari'de Kar Nedeniyle 284 Yol Kapatıldı

Güncel

Hakkari 95 köy ve 189 mezra yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 95 köy ve 189 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi ekipleri, sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan 284 yerleşim yeri yolunu bir an önce ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ulaşımda aksaklık yaşanmaması için 7/24 esasına göre çalışan ekipler, kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf ediyor.