Hakkari\'de Katı Atık Yönetimi Toplantısı

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in başkanlığında "Katı Atık Yönetim Birliği" toplantısı gerçekleştirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıda, belediyelere ve İl Özel İdaresine teslim edilen çöp toplama araçlarıyla ilgili bilgiler aktarıldı.

Vali Çelik, çalışmaların titizlikle devam ettirilmesi yönünde ilgili birimlere talimat verdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.