Hakkari\'de Nesil Meselesi Konferansı

Hakkari'de TÜGVA şubesi ile Büyük Aile Platformu tarafından "Nesil Meselesi Konferansı" düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen programda, dijital çağın gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve aile yapısını tehdit eden konularla ilgili sunum yapıldı.

Konferansa katılan Gazeteci Erem Şentürk, ekran bağımlılığının sadece bireysel değil, toplumsal bir mesele olduğunu söyledi.

Şentürk, çocuklara sahip çıkılması ve onların yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.