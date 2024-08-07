Hakkari'de olası depreme karşı alınacak önlemler tartışıldı - Son Dakika
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Hakkari'de olası depreme karşı alınacak önlemler tartışıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda, olası bir depreme karşı alınacak önlemler ele alındı. Bin 642 personele verilen arama ve kurtarma eğitiminin detayları konuşuldu. Arama ve kurtarma personelinin ihtiyaç duyacağı malzemelerin alım süreci tamamlandı.

07.08.2024 11:42
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Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda, olası bir depreme karşı alınacak önlemler ele alındı.

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan bilgilendirmeye göre, valilikte düzenlenen toplantıda, bin 642 personele verilen arama ve kurtarma eğitiminin detayları konuşuldu.

Olası bir depreme karşı alınacak önlemlerin tartışıldığı toplantıda, arama ve kurtarma personelinin ihtiyaç duyacağı malzemelerin alım sürecinin tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

Vali Çelik, olası depremlere karşı hazırlıklı olmanın can kayıplarını en aza indirmede kritik öneme sahip olduğunu belirterek, çalışmalara katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Toplantıya, Vali yardımcıları Buğra Karadağ ve Abdulkadir Işık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA

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