Hakkari'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde gece saatlerinde başlayacak kar ve yağmurun, sabah da etkisini sürdüreceği belirtildi.
Yağışlar nedeniyle sel riski başta olmak üzere, çığ ve taşkın ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu bildirilen açıklamada, 19 Mart Salı günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulları, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, halk eğitim ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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Prenses Kate Middleton'ın öldüğü iddialarına rağmen, eşi Prens William ile birlikte İngiltere'deki bir kasabada alışveriş yaparken görüntülendiği ortaya çıktı. İngiliz Kraliyet Ailesi'nden beklenen büyük açıklamanın ne olacağı merak konusu olurken, Middleton'ın sağlık sorunları olduğu ve hatta hayatını kaybettiği iddiaları da gündeme gelmişti.
Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, araması olan yabancı uyruklu bir DEAŞ zanlısını Melikgazi ilçesinde yakaladı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Silivri'de meydana gelen trafik kazasında, emniyet şeridinde arıza yapan otomobilden inen bir kişiye çarparak ölümüne neden olan tır sürücüsü tutuklandı. Kaza sonucunda hayatını kaybeden kişinin, Eyüpsultan'daki başka bir trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin kuzeni olduğu belirlendi.
AK Parti Hafik İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömürler diledi. Güler, Hafik'e doğal gaz temel atma törenine katıldıklarını ve ilçenin yaşam kalitesini artıracak hizmetler yapacaklarını belirtti. Ayrıca, Sivas ve Hafik ilçesiyle ilgili cezaevi projeleri olduğunu ve Hafik Belediye Başkan adayı Habip Görler'e destek istedi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tütün satışı yapan bir şahıs, çuvalın içine peçete koyarak dolandırma girişiminde bulundu. Mağdur ağabey ve kardeşi tarafından darp edilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Yukarıbalcılar köyünde meydana gelen trafik kazasında araç şarampole yuvarlandı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumu iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Menemen Serbest Bölgesi'nin kurulma çalışmalarının tamamlandığını ve Cumhurbaşkanlığına sevk edileceğini açıkladı. Bakan Bolat ayrıca, Batı Anadolu Serbest Bölgesi için 2 milyar dolarlık yatırım yapılacağını ve 200 fabrikanın kurulacağını belirtti. İzmir'in ticaret, iş, yatırım, finans ve turizm başkenti olması hedeflenirken, İzmir'in ihracat rakamlarının artırılması için çalışmalar yapılacağı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçim zaferinden dolayı kutladı. Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin olumlu seyrinin devam edeceğine inandığını belirterek, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti.
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