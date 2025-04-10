Hakkari'de Şiddetli Rüzgar: 69 Çatı Uçtu, 3 Yaralı

Hakkari'de şiddetli rüzgarda 69 çatı hasar gördü, 3 kişi hafif yaralandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan olumsuz hava şartları ve rüzgar nedeniyle 69 çatı uçması olayının meydana geldiği bildirildi.

Olaylarda 3 kişinin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından olumsuz hava koşullarının devam edeceği bilgisinin paylaşıldığı belirtildi.

Kente yönelik tehlike durumunun "turuncu kod" olarak tanımlandığı vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle yer yer 100 kilometre/saat hıza ulaşabilecek rüzgardan kaynaklı, başta çatı kopması ve düşmesi gibi olumsuzlukları karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça dışarıda ve açık alanlarda bulunmamaları önem arz etmektedir." denildi.