Hakkari\'de Tarım Temalı Fotoğraf Sergisi

Güncel

Hakkari'de " Tarım, Orman ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca tarıma ilgiyi artırmak, tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığı geliştirmek amacıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren fotoğraflar, Hakkari Öğretmenevinde sergilendi.

Serginin açılışı, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Necmettin Yılmaz, Ziraat Bankası Hakkari Şube Başkanı Ferdi Cananoğlu ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışa katılan Hakkari Tarım Orman Müdürlüğü Koordinasyon Şubesi Müdür Vekili Şahin Yılmaz, sergide 125 fotoğrafın yer aldığını belirtti.

Yılmaz, "Sergimizdeki fotoğraflar halkımızın beğenisine sunulmak üzere gün boyunca açık kalacak. Fotoğraflar daha çok insanın doğa ile olan uyumunu öne çıkarmak üzere seçilmiş. Sergimize halkımızı bekliyoruz." dedi.