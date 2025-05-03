Hakkari\'de Ters Lale Şöleni

Hakkari'de doğal olarak yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters lalelerin açtığı Şivişk Vadisi, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

Zorlu geçen kış mevsiminin ardından doğanın canlanmasıyla yeşilin tonlarına bürünen Hakkari'nin dağlık alanları, bazı bölgelerde açmaya başlayan ters lalelerle farklı bir güzelliğe büründü.

Merkeze bağlı Üzümcü köyünün yakınında zengin bitki örtüsüyle insanları cezbeden Şivişk Vadisi'nde açan ters laleler doğayı renklendirdi.

Kentin yanı sıra başka illerden gelen doğasever ve fotoğraf tutkunları, doğa kulüplerinin düzenlediği etkinliklerle bugünlerde ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı vadiye çıktı.

Yaptıkları tırmanışın ardından bölgeye doğaseverler, kırmızı ve turuncu renkleriyle görsel şölen oluşturan ters laleleri, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntüledi.

"Doğayla iç içe bulunmak çok güzeldi"

İstanbul'dan gelen Sure Dalya Demir, AA muhabirine, ters lalelerin oluşturduğu manzaraya hayran kaldığını söyledi.

Bu güzelliği herkesin görmesi gerektiğini belirten Demir, "85 kişilik grupla geldik. Bayağı yürüdük. Doğayla iç içe bulunmak çok güzeldi. Ters laleler mükemmeldi. Normal çiçeklerden farklı. Gördüğüm için çok mutlu oldum. Kentin doğal güzellikleri oldukça fazla. Biz de zaman buldukça geziyoruz." dedi.

Bilecikli Osman Furkan Özkan ise endemik tür olan çiçekleri görmek için bölgeye geldiklerini dile getirerek, "Hakkari'nin doğası çok güzel. Dağları gezmeye değer. Burada ters laleleri 2-3 hafta görebiliyoruz. Bu süre çok değerli. Herkesin görmesini bekleriz. Fotoğraflarımızı çektik. Bölgenin birçok yerini gezdim. Birkaç yer kaldı, oraları da gezeceğim. Bugün çok kalabalıktı. Kısa bir süre ömürleri olduğu için burada yoğunluk oluşuyor." diye konuştu.

"Ters laleler çok fazla ilgi görüyor"

Merve Sultan Öztürk de kentin doğal güzelliklerini gezmeyi sevdiğini belirtti.

Doğada yürüyüş yaptığını, ters laleleri gördüklerini ve fotoğraflar çektiklerini anlatan Öztürk, "Endemik bir bitki olması açısından da ters laleler önemli. Çok da güzel görünüyorlar. Buraya gelenlerin doğayı kirletmeden, bitkilere zarar vermeden ayrılmaları gerekiyor. Ters laleler çok fazla ilgi görüyor. İnsanlar, doğa kulüplerinin düzenlediği turlarla buraya geliyor." ifadelerini kullandı.