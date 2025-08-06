Hakkari\'de Tilki Kurtarıldı

HAKKARİ'de bir maden ocağının yakınında mağara girişindeki kaya çatlağına sıkışan tilki, işçiler tarafından kurtarıldı. Bitkin halde kurtarılan tilkiye, işçiler su ve yiyecek verdi.

Olay, Hakkari- Çukurca kara yolunda faaliyet gösteren çinko maden sahasında meydana geldi. İşçilerden biri mağara girişindeki kayanın çatlağına başı sıkışan tilkiyi fark etti. Maden ocağında çalışan işçiler, tilkiye zarar vermeden çatlağı genişletti. Yaklaşık bir saatlik titiz çalışmanın ardından yara almadan kurtarılan tilkiye yiyecek ve su verildi. Bir süredir mahsur olduğu tahmin edilen ve bitkin görünen tilkinin maden ocağı çevresinden ayrılmadığı belirtildi.